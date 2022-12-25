Рабио мечтает выступать в АПЛ, но «Ювентус» не хочет отпускать француза

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио мечтает выступать в Английской премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, сейчас конкретных переговоров о переходе 27-летнего футболиста в «Арсенал» или «Тоттенхэм» не ведётся. «Ювентус» рассчитывает сохранить игрока.

Действующий контракт Рабио с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает французского хавбека в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе туринской команды 16 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.