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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рабио мечтает выступать в АПЛ, но «Ювентус» не хочет отпускать француза

25 Декабря 2022 • 16:07 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио мечтает выступать в Английской премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, сейчас конкретных переговоров о переходе 27-летнего футболиста в «Арсенал» или «Тоттенхэм» не ведётся. «Ювентус» рассчитывает сохранить игрока.

Действующий контракт Рабио с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает французского хавбека в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе туринской команды 16 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Арсенал Лондон Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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