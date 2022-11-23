Милинкович-Савич предпочитает остаться в Серии А и перейти в «Ювентус», чем отправиться в другой чемпионат

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хотел бы остаться в итальянской Серии А. По информации от журналиста Даниэля Лонго в социальных сетях, хавбек лучше перейдёт в туринский «Ювентус», нежели отправится в другой чемпионат.

Напомним, ранее в услугах Милинковича-Савича были заинтересованы топ-клубы из разных чемпионатов, включая «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Тем не менее, если верить источнику, серб хочет остаться в Италии.

Милинкович-Савич перед стартом мундиаля в нынешнем сезоне отметился тремя голами и семью результативными передачами за «Лацио» в чемпионате Италии.