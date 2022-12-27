Арривабене: «Ювентус» подписал ди Марию, чтобы он наставлял молодых игроков»

Экс-исполнительный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене объяснил, по какой причине клуб решился подписать контракт с Анхелем ди Марией. Напомним, аргентинский полузащитник стал футболистом «старой синьоры» этим летом, когда перешёл свободным агентом из «ПСЖ».

«Ювентус» подписал контракт с ди Марией на один год, чтобы Анхель давал наставление молодым футболистам. Игрокам вроде Фаджоли и Миретти будет полезно поучиться у такого чемпиона. Ди Мария уже показал свой класс, выиграв чемпионат мира со сборной Аргентины», – заявил Арривабене в интервью Calciomercato.

Напомним, Арривабене лишь недавно покинул пост исполнительного директора «Ювентуса». Также свои должности покинули Павел Недвед и Андреа Аньелли.