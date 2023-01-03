​«Ювентус» готовит новое предложение Рабио

«Ювентус» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Адриена Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на фоне интереса к игроку из Английской премьер-лиги туринский клуб готовит для Рабио новое предложение.

По данным источника, «Ювентус» может предложить Адриену Рабио трудовое соглашение с той же заплатой в 7 миллионов евро за сезон. При этом стороны ещё обсудят вопрос с бонусными выплатами.

Действующий контракт Адриена Рабио рассчитан до конца сезона. С 1 января 27-летний француз имеет право вести переговоры с зарубежными клубами. Тем не менее, Рабио предпочитает выждать паузу.