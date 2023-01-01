«Ювентус» определился с планами на январское трансферное окно

«Ювентус» не планирует активную работу на трансферном рынке в январе.

Команда Массимилиано Аллегри неудачно начала сезон, и если в Серии А положение удалось выправить, то в Лиге чемпионов «бьянконери» провалились – третье место в группе и вылет в Лигу Европы. Согласно информации Sky, несмотря на нестабильные результаты, туринцы не будут подписывать новых игроков в январе. Руководство клуба займётся поиском усиления состава лишь в том случае, если придётся кого-то продать.

По последним слухам, ряды «Ювентуса» в скором времени могут покинуть полузащитники Адриен Рабио и Уэстон Маккенни, а также нападающий Душан Влахович.