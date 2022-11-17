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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» пока не намерен выкупать Паредеса в конце сезона

17 Ноября 2022 • 14:23 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
01.01 22:00

Туринский «Ювентус» пока не видит причин выкупать полузащитника Леандро Паредеса на постоянной основе в конце сезона. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, аргентинский хавбек выступает в этом сезоне за «Ювентус» на правах аренды из «ПСЖ». В первой половине кампании Леандро не смог впечатлить тренерский штаб «старой синьоры», и именно поэтому итальянский клуб пока склоняется к тому, чтобы не выкупать Паредеса в июне.

28-летний Леандро в нынешнем розыгрыше Серии А провёл 9 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. На счету футболиста всего один ассист в четырёх поединках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
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