«Ювентус» пока не намерен выкупать Паредеса в конце сезона

Туринский «Ювентус» пока не видит причин выкупать полузащитника Леандро Паредеса на постоянной основе в конце сезона. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, аргентинский хавбек выступает в этом сезоне за «Ювентус» на правах аренды из «ПСЖ». В первой половине кампании Леандро не смог впечатлить тренерский штаб «старой синьоры», и именно поэтому итальянский клуб пока склоняется к тому, чтобы не выкупать Паредеса в июне.

28-летний Леандро в нынешнем розыгрыше Серии А провёл 9 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. На счету футболиста всего один ассист в четырёх поединках Лиги чемпионов.