Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов продать Рабио ради покупки звезды Серии А слухи

18 Ноября 2022 • 23:23 Комментировать
Лечче
...
Лацио
1 4.15 X 3.60 2 1.88
04.01 18:30

«Ювентус» по-прежнему мечтает о подписании полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Уже в январе туринцы вновь попробуют продать французского хавбека Адриена Рабио, чтобы разгрузить зарплатный фонд и оформить давно запланированный трансфер лидера «Лацио», докладывает Gazzetta dello Sport. Контракт Рабио истекает в июне 2024 года, поэтому наиболее выгодным с финансовой точки зрения решением будет продажа игрока грядущей зимой, а не летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергея Милинковича-Савича в 60 млн евро. В текущей кампании 27-летний серб отметился пятью голами и семью ассистами в 20 поединках за «Лацио» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Адриен Рабио Сергей Милинкович-Савич Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
23:48 · Италия. Серия А
«Удинезе» планирует продлить контракт с Бекао
23:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» предложил Шкриньяру 9 млн евро в год, но потерпел неудачу слухи
23:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Рабио ради покупки звезды Серии А слухи
22:29 · Италия. Серия А
В Нидерландах Слуцкого похвалили за Кварацхелию
22:29 · Италия. Серия А
Игрок «Наполи»: «Кварацхелия изменил атмосферу в команде»
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «Погба попросил меня сыграть на ЧМ-2022 так же, как в «Ювентусе»
20:28 · Италия. Серия А
Погба назвал любимых полузащитников
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на игрока «Интера»
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»
14:40 · Италия. Серия А
Ушатов: «В Италии учат получать кайф от футбола»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Погба рассказал о мотивации Роналду
13:54 · Италия. Серия А
«Барселона» предложила Бельерина клубу Серии А
13:30 · Италия. Серия А
Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»
09:35 · Италия. Серия А
​Тотти: «Ювентус», «Милан» и «Интер» нельзя недооценивать»
08:39 · Италия. Серия А
Ди Ливио предупредил «Наполи»: «В матчах против «Интера» и «Ювентуса» можно потерять всё»
Все новости
Рекомендуем