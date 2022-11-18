«Ювентус» по-прежнему мечтает о подписании полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Уже в январе туринцы вновь попробуют продать французского хавбека Адриена Рабио, чтобы разгрузить зарплатный фонд и оформить давно запланированный трансфер лидера «Лацио», докладывает Gazzetta dello Sport. Контракт Рабио истекает в июне 2024 года, поэтому наиболее выгодным с финансовой точки зрения решением будет продажа игрока грядущей зимой, а не летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергея Милинковича-Савича в 60 млн евро. В текущей кампании 27-летний серб отметился пятью голами и семью ассистами в 20 поединках за «Лацио» во всех турнирах.