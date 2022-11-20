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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Данило - лидер»

20 Ноября 2022 • 16:34 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает бразильца Данило настоящим универсалом и теневым лидером туринского клуба. По его словам, с каждой игрой Данило раскрывается все больше и больше в подобном качестве.

- Данило - лидер «Ювентуса»? А я давно говорю об этом, он поразил меня как игрок в этом сезоне. Раньше я думал, что он может играть только на фланге, но оказалось, что он хорош везде, разве что в воротах его еще не пробовали. К тому же Данило - личность, он интеллигентный человек, это отличает его от многих других, - цитирует слова Кьеллини juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Данило
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