Кьеллини: «Данило - лидер»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает бразильца Данило настоящим универсалом и теневым лидером туринского клуба. По его словам, с каждой игрой Данило раскрывается все больше и больше в подобном качестве.

- Данило - лидер «Ювентуса»? А я давно говорю об этом, он поразил меня как игрок в этом сезоне. Раньше я думал, что он может играть только на фланге, но оказалось, что он хорош везде, разве что в воротах его еще не пробовали. К тому же Данило - личность, он интеллигентный человек, это отличает его от многих других, - цитирует слова Кьеллини juvenews.eu.