Голкипер «Ювентуса» Щесны травмировался в товарищеском матче

Голкипер «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны получил травму шеи в товарищеском матче. 30 декабря «старая синьора» сыграла товарищеский матч с бельгийским «Стандардом» (1:1), а польский голкипер покинул поле на 30-й минуте, попросив замену. Об этом пишет портал Альфредо Педуллы.

К счастью для болельщиков «старой синьоры», после матча наставник клуба Массимилиано Аллегри рассказал, что травма основного голкипера оказалась не особо серьёзной. Но её характер всё ещё не известен.

«Ювентус» сыграет первый матч после паузы на катарский мундиаль 4 января, соперник - клуб из второй половины турнирной таблицы итальянского чемпионата - «Кремонезе». Так что у поляка ещё есть шансы поправиться и сыграть.