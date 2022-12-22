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Чемпионат Германии. Бундеслига

Локателли – запасной вариант для «Реала», если клуб не сможет подписать Беллингема или Фернандеса

22 Декабря 2022 • 16:44 Комментировать
Брага
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Бенфика
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31.12 00:15

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли следующим летом может сменить клубную прописку. Спустя два года после перехода в «старую синьору» итальянец может перебраться в мадридский «Реал».

По информации от Diario AS, если летом 2023 года «королевский клуб» не сможет подписать Энцо Фернандеса или Джуда Беллингема, главным вариантом для команды Карло Анчелотти станет как раз Локателли. Напомним, что для трансфера одной из двух приоритетных целей «Реал» должен выложить минимум 100 миллионов евро.

Локателли до лета 2021 года выступал за «Сассуоло». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Локателли провёл 12 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Ювентус Боруссия Дортмунд Мануэль Локателли Энцо Фернандес Джуд Беллингем
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