«Ювентус» рассматривает кандидатуру Кампуша на роль спортивного директора

Туринский «Ювентус» в данный момент находится в активном поиске нового спортивного директора. По информации от Football Italia, на радаре «старой синьоры» находится клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш, который занял свою нынешнюю должность лишь этим летом.

Заполучить Кампуша будет чрезвычайно сложно, но «Ювентус» всё равно намерен попытаться это сделать. В то же время альтернативным вариантом для «старой синьоры» является спортивный директор «Милана» Фредерик Массара.

Напомним, недавно совет директоров туринского «Ювентуса» был полностью распущен. Свой пост покинул даже президент Андреа Аньелли.