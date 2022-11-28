Туринский «Ювентус» объявил об отставке совета директоров в полном составе, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа.

В данный момент, во время перерыва на чемпионат мира – 2022 в Катаре, итальянский клуб занимает третье место в Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на десять очков.

Любопытно, что такой шаг сделан в преддверии открытия зимнего трансферного окна.

Ближайший матч с итальянской командой «Ювентус» проведёт четвёртого января, их соперником станет «Кремонезе».

Матч с лидером чемпионата, неаполитанцами, туринцы сыграют 13 января на выезде.