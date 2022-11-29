Аньелли прокоментировал отставку с поста президента «Ювентуса»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал уход с поста. Его слова передаёт Николо Скира.

«Это деликатный момент и наше единство разрушено. В сложный период лучше уйти всем вместе и дать шанс новому составу переломить ход игры», - цитирует Скира Аньелли в соцсетях.

Напомним, 28 ноября «Ювентус» объявил об отставке совета директоров. Сейчас клуб занимает в Серии А третье место. Отставание от «Наполи» составляет десять очков.

Аньелли занимал пост президента клуба с 2010 года. При нём «Ювентус» становился чемпионом Италии девять раз. Четыре раза взял национальный кубок и дважды доходил до финала Лиги чемпионов УЕФА.