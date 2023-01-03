​Аллегри рассказал, когда Погба может вернуться в строй

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу состояния полузащитника Поля Погба.

Напомним, что Поль Погба вернулся в туринский клуб летом прошлого года как свободный агент после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед». При этом из-за травмы французский хавбек в этом сезоне ещё не появлялся на футбольном поле.

«Поль уже бегает без ощущения боли в колене. Если он будет продолжать в том же духе, то, возможно, сможет быть в команде в ближайшие 15-20 дней. Он будет прибавлять шаг за шагом. Посмотрим, когда он сможет вернуться», - рассказал Аллегри журналистам.