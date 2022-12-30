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Чемпионат Италии. Серия А

​Влахович не сыграет с «Наполи»

30 Декабря 2022 • 16:45 Комментировать (1)
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович продолжает лечение после травмы паха. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сербский форвард пропустит важный матч «старой синьоры» против «Наполи», который состоится 13 января. Это будет третья игра туринцев в 2023 году. 

Отмечается, что после возвращения с чемпионата мира, где он провёл 79 минут в двух матчах сборной Сербии, Душан Влахович ещё не тренировался с «Ювентусом». В ближайшие дни форвард не возобновит занятия – точная дата его возвращения в строй остаётся неизвестной.

Всего за «Ювентус» 22-летний Душан Влахович провёл 36 матчей. В них серб записал на свой счёт 16 голов и 4 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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ЮвиК
30 Декабря 2022 в 16:51
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