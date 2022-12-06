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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентусу» интересен Тилеманс

06 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать
Лестер
...
Ньюкасл
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26.12 18:00

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в Италии, сообщает BBC.

По информации источника, интерес к 25-летнему бельгийцу проявляет туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что в услугах Тилеманса также заинтересованы «Барселона», «Реал» и лондонский «Арсенал».

Действующий контракт хавбека с английским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро. Цвета «Лестера» футболист защищает с лета 2019 года. Ранее он выступал за «Монако» и «Андерлехт».

В текущем сезоне Тилеманс провёл в составе «лис» 17 матчей, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лестер Юри Тилеманс Трансферы футбола - зима 2023
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