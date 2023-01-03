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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри назвал цели «Ювентуса» в текущем сезоне

03 Января 2023 • 18:58 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
1 5.20 X 3.75 2 1.68
04.01 20:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

Аллегри в интервью Pazzi di Fanta заявил, что цель команды — попасть в четверку, а также сыграть в финале Лиги Европы и в финале Кубка Италии. Специалист признался, что считает «Наполи» главным претендентом на борьбу за золотые медали Серии А.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 31 очко после 15 туров. В предстоящем матче подопечные Аллегри сыграют в гостях с «Кремонезе», встреча пройдет завтра, 4 декабря, начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Наполи
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