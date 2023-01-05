Локателли: «Эта победа многое значит»

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» взял три очка в игре с «Кремонезе». Успех своего клуба прокомментировал Мануэль Локателли - полузащитник туринского клуба. Он считает, что добытая на характере победа значит очень многое, помимо того, что это был уже седьмой успех кряду в чемпионате для «старой синьоры».

- Этот успех многое значит, после такого долгого перерыва трудно входить в ритм. Было важно получить три очка. Мы старались быть агрессивными, дабы лишить соперника куража и не позволить ему пытаться захватить вожжи игры в свои руки, - цитирует слова Локателли Juvenews.eu.