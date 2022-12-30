Аллегри рассказал, кто из травмированных звёзд «Ювентуса» вернётся в строй к следующему матчу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о ситуации с травмами в команде перед возобновлением Серии А.

4 января «бьянконери» сыграют в гостях против «Кремонезе».

«Кьеза в порядке, он набрал форму и вполне может попасть в состав на матч против «Кремонезе». Он хорошо показал себя на тренировках, так что посмотрим. Влахович тоже близок к возвращению на поле, но вряд ли появится в ближайшей игре. Бонуччи и де Шильо пока не готовы, но их восстановление не должно занять много времени», – заявил в интервью Sky Sport рулевой туринцев.

После 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» располагается на третьей строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на десять очков.