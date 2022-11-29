Кьеллини может вернуться в «Ювентус» на руководящую должность

Бывший защитник и лидер «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может вернуться в «старую синьору», но уже на руководящую должность. Инсайдом поделился журналист Николо Скира. Возвращение Кьеллини в «Ювентус» возможно уже в следующем месяце.

38-летний итальянский защитник ныне выступает в МЛС за «Лос-Анджелес» и взял Кубок МЛС. До этого он выступал за «Ювентус» на протяжении 17 лет и не покинул клуб даже тогда, когда его отправили в Серию Б, а также выиграл второй дивизион Италии. В Серии А Кьеллини с «Ювентусом» девять раз становился чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что туринцы в полном составе распустили совет директоров.