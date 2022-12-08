Перин: «Мы подзарядили батарейки»

Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин с нетерпением ждет возобновление чемпионата Италии, в последних шести турах перед перерывом его клуб одержал шесть побед, в силу чего Перин уверен в том, что эту серию можно продолжить. Перин опубликовал видео с тренировок команды, после чего его подписал следующими словами.

- Рады вернуться. Нам не терпится приступить к играм чемпионата, мы полны энергии, - написал Перин.

Чемпионат Италии в Серии А возобновится четвертого января следующего года, в матче шестнадцатого тура туринский «Ювентус» сыграет с новичком Серии А - «Кремонезе».