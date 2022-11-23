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Чемпионат Италии. Серия А

Мать Рабио хочет повысить зарплату своего сына в «Ювентусе» до 10 миллионов евро

23 Ноября 2022 • 13:14 Комментировать (1)
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио намерена договориться с туринским клубом о повышении зарплаты своего сына, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мать Рабио хочет, чтобы по новому контракту зарплата футболиста возросла до 10 миллионов евро в год. Напомним, что сейчас игрок сборной Франции получает семь миллионов евро плюс два миллиона в виде различных бонусов.

Действующее соглашение 27-летнего Рабио с туринским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 18 миллионов евро.

Напомним, хавбек защищает цвета «Ювентуса» с 2019 года. В текущем розыгрыше итальянской Серии А Рабио провёл 11 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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Комментарии (1)
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ЯРЫЙ БРЮС
23 Ноября 2022 в 13:17
молодец мама
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