Мать Рабио хочет повысить зарплату своего сына в «Ювентусе» до 10 миллионов евро

Мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио намерена договориться с туринским клубом о повышении зарплаты своего сына, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мать Рабио хочет, чтобы по новому контракту зарплата футболиста возросла до 10 миллионов евро в год. Напомним, что сейчас игрок сборной Франции получает семь миллионов евро плюс два миллиона в виде различных бонусов.

Действующее соглашение 27-летнего Рабио с туринским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 18 миллионов евро.

Напомним, хавбек защищает цвета «Ювентуса» с 2019 года. В текущем розыгрыше итальянской Серии А Рабио провёл 11 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.