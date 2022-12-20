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Чемпионат Италии. Серия А

Зидан может возглавить «Ювентус»

20 Декабря 2022 • 17:23 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, в настоящий момент находящий без клуба, может возглавить туринский «Ювентус», сообщает L’Equipe.

По информации источника, 50-летний специалист рассматривался в качестве одного из главных кандидатов на пост наставника сборной Франции. Однако выход «трёхцветных» в финал чемпионата мира в Катаре убедил руководство федерации оставить на этом посту нынешнего тренера Дидье Дешама. При этом отмечается, что для самого Зидана вариант с «Ювентусом» не является приоритетным.

Напомним, Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года. Под руководством французского специалиста «сливочные» два раза выигрывали чемпионат Испании и трижды становились победителями Лиги чемпионов.

Отметим, что в настоящий момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри, чей контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри Дидье Дешам
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