Бенитес верит в «Ювентус»

Известный испанский наставник Рафаэль Бенитес высказался о положении дел в «Ювентусе».

Туринский клуб крайне неудачно начал сезон и провалил групповой этап Лиги чемпионов, оказавшись на третьем месте в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Бенфикой» и «Маккаби», но перед паузой на чемпионат мира выдал серию побед в чемпионате Италии, благодаря чему взлетел на третью строчку в турнирной таблице.

«На мой взгляд, у «Ювентуса» очень сильная команда, а должность тренера занимает отличный специалист. Думаю, у «бьянконери» в нынешнем виде всё будет хорошо», – сказал в интервью TMW Рафаэль Бенитес, ныне находящийся в статусе безработного.