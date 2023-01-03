В «МЮ» очень высоко оценивают Влаховича

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович очень нравится руководству «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» очень высоко оценивают уровень серба.

Ранее ходили слухи, что Влахович вполне может покинуть «Ювентус» в зимнее трансферное окно. Игрок скоро проведёт переговоры с руководством «старой синьоры», чтобы прояснить своё будущее.

«Манчестер Юнайтед» до сих пор находится в поисках нового нападающего. Ранее «красные дьяволы» упустили Коди Гакпо, который перебрался из ПСВ Эйндховена в «Ливерпуль» за сумму, которая с учётом бонусов достигнет 50 миллионов евро.