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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Роналду сожалеет, что покинул «Ювентус»

02 Января 2023 • 20:47 Комментировать (1)
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Мы уже сообщали о том, что Криштиану Роналду, уехавший играть в Саудовскую Аравию, сожалеет о расставании с мадридским «Реалом», в составе которого он отыграл целых девять лет - с 2009 по 2018 год.

Но также, как сообщает испанское издание relevo.com, Криштиану сейчас сожалеет о том, что покинул и туринский «Ювентус». Он сделал это ради возможности вернуться в «Манчестер Юнайтед», но всего лишь через полтора года разочаровался в клубе - и наоборот.

Сейчас Роналду, напомним, готовится к выступлениям в составе саудовского клуба «Аль-Наср». Он подписал двухлетний контракт с этим клубом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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venge
02 Января 2023 в 21:02
А так и не показалось ни разу.
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