Источник: Роналду сожалеет, что покинул «Ювентус»

Мы уже сообщали о том, что Криштиану Роналду, уехавший играть в Саудовскую Аравию, сожалеет о расставании с мадридским «Реалом», в составе которого он отыграл целых девять лет - с 2009 по 2018 год.

Но также, как сообщает испанское издание relevo.com, Криштиану сейчас сожалеет о том, что покинул и туринский «Ювентус». Он сделал это ради возможности вернуться в «Манчестер Юнайтед», но всего лишь через полтора года разочаровался в клубе - и наоборот.

Сейчас Роналду, напомним, готовится к выступлениям в составе саудовского клуба «Аль-Наср». Он подписал двухлетний контракт с этим клубом.