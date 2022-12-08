Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио не планирует продлевать действующий контракт.

Соглашение 27-летнего футболиста с «бьянконери» истекает следующим летом, а переговоры о его продлении пока не ведутся. Сам хавбек неоднократно признавался, что ему нравится Английская премьер-лига. Согласно сведениям Calciomercato, Рабио собирается покинуть «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Игрок намерен отклонить предложение туринцев по новому договору, чтобы летом перебраться в другой клуб в качестве свободного агента.

Адриен Рабио провёл 16 матчей за «Ювентус» в текущей кампании, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.