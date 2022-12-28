​Куадрадо разозлил фанатов «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо опубликовал в социальных сетях видео с отдыха на зимнем курорте. На видео колумбиец едет стоя в санях на собачьей упряжке.

Хуан Куадрадо разозлил фанатов «старой синьоры», судя по комментариям под видео. Некоторые из них посчитали, что футболисту не стоит так активно отдыхать, ведь его травма может усугубиться.

Хуан Куадрадо в настоящий момент имеет проблемы с коленом. Ожидается, что колумбиец пропустит первый матч «Ювентуса» в 2023 году. В среду, 4 января, команда Массимилиано Аллегри сыграет против «Кремонезе» на выезде.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.