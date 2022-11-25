Брат Мойзе Кина: «Об уходе из «Ювентуса» не может быть речи»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин намерен надолго остаться в туринском клубе.

Футболист принадлежит английскому «Эвертону», однако в 2023 году, как уже сообщалось, будет выкуплен «бьянконери». По словам брата Кина, об уходе нет и не было речи: «Трансферные слухи никогда не беспокоили его, даже когда их было очень много, как в августе. Конечно, иногда он срывался и говорил мне, что собирается уйти, но это происходило лишь из-за отсутствия игровой практики. Он никогда не рассматривал уход из «Ювентуса» всерьёз – этого не произойдёт ни сейчас, ни в обозримом будущем. «Ювентус» – его дом», – заявил в интервью Tuttosport брат Мойзе Кина.