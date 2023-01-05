Наставник «Кремонезе»: «Проиграли несправедливо»

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» взял три очка в игре с «Кремонезе». Решающий гол туринцам удалось забить буквально на последних минутах игры, уже в компенсированное арбитром время. Наставник «Кремонезе» Массимилиано Альвини считает подобный исход игры несправедливым.

- Мы не заслужили поражение, учитывая, как смотрелась команда, как играла. Честь «Ювентусу», выиграли, но мы не заслуживали поражение. Жаль, что не удалось взять очки после такой уверенной игры. Но рано или поздно мы будем вознаграждены, ребята действительно старались, - цитирует слова Альвини Juvenews.eu.