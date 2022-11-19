В «Ювентусе» решили расстаться с двумя футболистами в зимнее трансферное окно.

Туринский клуб вынужден продавать и разгружать зарплатный фонд, чтобы позволить себе усиления, и первыми в списке на продажу обозначены полузащитник Уэстон Маккенни и защитник Даниэле Ругани, докладывает издание Sky. В январе руководство «бьянконери» охотно рассмотрит предложения по обоим игрокам.

Уэстон Маккенни, оценённый порталом Transfermarkt в 21 млн евро, принял участие в 16 матчах в нынешнем сезоне, трижды поразив чужие ворота. Даниэле Ругани появился на поле всего трижды – его стоимость оценивается в 2,5 млн евро.