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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выставит на трансфер двух игроков слухи

19 Ноября 2022 • 01:45 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

В «Ювентусе» решили расстаться с двумя футболистами в зимнее трансферное окно.

Туринский клуб вынужден продавать и разгружать зарплатный фонд, чтобы позволить себе усиления, и первыми в списке на продажу обозначены полузащитник Уэстон Маккенни и защитник Даниэле Ругани, докладывает издание Sky. В январе руководство «бьянконери» охотно рассмотрит предложения по обоим игрокам.

Уэстон Маккенни, оценённый порталом Transfermarkt в 21 млн евро, принял участие в 16 матчах в нынешнем сезоне, трижды поразив чужие ворота. Даниэле Ругани появился на поле всего трижды – его стоимость оценивается в 2,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Даниэле Ругани Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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