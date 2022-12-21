Ди Мария получил предложения от клубов из трёх разных стран

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария вошёл в сферу интересов клубов из трёх стран. По информации от журналиста Николо Скиры, на аргентинца вышли команды из Бразилии, США и Объединённых Арабских Эмиратов.

По сведениям от источника, сам полузащитник пока не спешит принимать одно из этих предложений. Приоритетом аргентинца является остаться в «Ювентусе» как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, ди Мария присоединился к «старой синьоре» этим летом свободным агентом из «ПСЖ». Недавно футболист выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

На счету Анхеля один гол и ассист в нынешнем розыгрыше Серии А.