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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария получил предложения от клубов из трёх разных стран

21 Декабря 2022 • 10:20 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария вошёл в сферу интересов клубов из трёх стран. По информации от журналиста Николо Скиры, на аргентинца вышли команды из Бразилии, США и Объединённых Арабских Эмиратов.

По сведениям от источника, сам полузащитник пока не спешит принимать одно из этих предложений. Приоритетом аргентинца является остаться в «Ювентусе» как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, ди Мария присоединился к «старой синьоре» этим летом свободным агентом из «ПСЖ». Недавно футболист выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

На счету Анхеля один гол и ассист в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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