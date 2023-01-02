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Чемпионат Италии. Серия А

​Влахович до сих пор не тренируется с «Ювентусом»

02 Января 2023 • 15:16 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Нападающий Душан Влахович до сих пор не возобновил тренировочные занятия с «Ювентусом». Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, 22-летний сербский футболист занимается по индивидуальной программе под присмотром медперсонала и тренеров.

Когда Душан Влахович сможет вернуться в строй, пока что непонятно. В любом случае серб пропустит матч против «Кремонезе», который станет для «Ювентуса» первым в 2023 календарном году. Эта игра пройдёт уже в ближайшую среду, 4 января.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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КРЕМОНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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