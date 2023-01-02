​Влахович до сих пор не тренируется с «Ювентусом»

Нападающий Душан Влахович до сих пор не возобновил тренировочные занятия с «Ювентусом». Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, 22-летний сербский футболист занимается по индивидуальной программе под присмотром медперсонала и тренеров.

Когда Душан Влахович сможет вернуться в строй, пока что непонятно. В любом случае серб пропустит матч против «Кремонезе», который станет для «Ювентуса» первым в 2023 календарном году. Эта игра пройдёт уже в ближайшую среду, 4 января.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.