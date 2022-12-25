«Ювентус» уверен в подписании звезды «Бенфики»

«Ювентус» намерен оформить подписание левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

Туринский клуб ищет замену 31-летнему Алексу Сандро, планирующему уйти по окончании сезона. По данным журналиста Даниэле Лонго, в «Ювентусе» считают, что оптимальным вариантом замены бразильцу будет Гримальдо. Соглашение 27-летнего испанца с «Бенфикой» истекает через полгода, и «бьянконери» намерены переманить латераля в качестве свободного агента.

За Алехандро Гримальдо также следят миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия», но именно «Ювентус» считается главным претендентом на воспитанника «Барселоны».