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Чемпионат Италии. Серия А

​Брайда: «Никогда не сомневался в Аллегри»

03 Января 2023 • 00:30 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Известный итальянский функционер Арьедо Брайда, который руководит сейчас «Кремонезе», заявил, что никогда не сомневался в качествах Массимилиано Аллегри, даже при том, что наставник «Ювентуса»  был не так давно на волоске от увольнения. Именно с «Ювентусом» предстоит сразиться «Кремонезе» в первом после возобновления чемпионата Италии матче.

- Хорошо знаю практически всех игроков «Ювентуса». Знаю, сколь силен клуб, никогда не сомневался в качествах Аллегри, как и в том, что в итоге «Ювентус» вернется в самую престижную зону турнирной таблицы итальянского чемпионата, - цитирует слова Брайды Tuttosport.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Арьедо Брайда Кремонезе
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КРЕМОНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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