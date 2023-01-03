​Брайда: «Никогда не сомневался в Аллегри»

Известный итальянский функционер Арьедо Брайда, который руководит сейчас «Кремонезе», заявил, что никогда не сомневался в качествах Массимилиано Аллегри, даже при том, что наставник «Ювентуса» был не так давно на волоске от увольнения. Именно с «Ювентусом» предстоит сразиться «Кремонезе» в первом после возобновления чемпионата Италии матче.

- Хорошо знаю практически всех игроков «Ювентуса». Знаю, сколь силен клуб, никогда не сомневался в качествах Аллегри, как и в том, что в итоге «Ювентус» вернется в самую престижную зону турнирной таблицы итальянского чемпионата, - цитирует слова Брайды Tuttosport.