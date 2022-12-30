«Атлетико» отказался от Макаллистера

Мадридский «Атлетико» отказался от идеи подписать полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство испанского клуба не готово платить за 24-летнего футболиста 65 миллионов евро. Однако отмечается, что такую сумму за чемпиона мира в составе сборной Аргентины готов отдать туринский «Ювентус».

Действующий контракт Макаллистера с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского хавбека в 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Макаллистер провёл в составе «чаек» 14 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.