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«Атлетико» отказался от Макаллистера

30 Декабря 2022 • 12:19 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
1 3.50 X 3.55 2 2.07
31.12 20:30

Мадридский «Атлетико» отказался от идеи подписать полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство испанского клуба не готово платить за 24-летнего футболиста 65 миллионов евро. Однако отмечается, что такую сумму за чемпиона мира в составе сборной Аргентины готов отдать туринский «Ювентус».

Действующий контракт Макаллистера с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского хавбека в 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Макаллистер провёл в составе «чаек» 14 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Брайтон Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Макаллистер
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