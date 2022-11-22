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Чемпионат Германии. Бундеслига

Два топ-клуба Серии А поспорят с «Интером» и «Баварией» за Маркуса Тюрама

22 Ноября 2022 • 01:34 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Форвард сборной Франции и «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам становится всё более востребованной фигурой на трансферном рынке.

25-летний футболист по-прежнему не продлил действующий контракт, истекающий следующим летом, чем могут воспользоваться потенциальные покупатели. Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, к борьбе за звезду Бундеслиги присоединились «Милан» и «Ювентус». Главными претендентами, впрочем, остаются «Интер» и «Бавария», о намерениях которых известно уже давно.

Маркус Тюрам записал себе в актив десять голов и три результативных паса в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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