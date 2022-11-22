Два топ-клуба Серии А поспорят с «Интером» и «Баварией» за Маркуса Тюрама

Форвард сборной Франции и «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам становится всё более востребованной фигурой на трансферном рынке.

25-летний футболист по-прежнему не продлил действующий контракт, истекающий следующим летом, чем могут воспользоваться потенциальные покупатели. Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, к борьбе за звезду Бундеслиги присоединились «Милан» и «Ювентус». Главными претендентами, впрочем, остаются «Интер» и «Бавария», о намерениях которых известно уже давно.

Маркус Тюрам записал себе в актив десять голов и три результативных паса в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Германии.