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Ди Мария может покинуть «Ювентус» в январе

15 Декабря 2022 • 12:01 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
1 5.00 X 3.75 2 1.70
04.01 20:30

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, 34-летний футболист имеет предложения от клубов из МЛС и родной Аргентины. Действующий контракт ди Марии со «старой синьорой» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 10 миллионов евро.

Напомним, ди Мария перешёл в «Ювентус» минувшим летом из французского «ПСЖ». В текущем сезоне полузащитник успел провести в составе туринской команды 10 матчей, отметившись в них одним голом и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Трансферы футбола - зима 2023
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