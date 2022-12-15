Ди Мария может покинуть «Ювентус» в январе

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, 34-летний футболист имеет предложения от клубов из МЛС и родной Аргентины. Действующий контракт ди Марии со «старой синьорой» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 10 миллионов евро.

Напомним, ди Мария перешёл в «Ювентус» минувшим летом из французского «ПСЖ». В текущем сезоне полузащитник успел провести в составе туринской команды 10 матчей, отметившись в них одним голом и четырьмя результативными передачами.