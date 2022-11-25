«Ювентус» интересуется молодым голкипером «Аталанты»

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, именно 22-летний итальянец является приоритетным вариантом туринского клуба на роль молодого голкипера команды. Сейчас основным вратарём «старой синьоры» является 32-летний Войцех Щесны.

Отметим, что в настоящий момент Карнесекки выступает за «Кремонезе» на правах аренды. В нынешнем сезоне итальянской Серии А футболист провёл шесть матчей, пропустив в них семь мячей и два раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Италии в 8 миллионов евро.