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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» интересуется молодым голкипером «Аталанты»

25 Ноября 2022 • 11:59 Комментировать
Специя
...
Аталанта
1 4.40 X 3.90 2 1.75
04.01 16:30

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, именно 22-летний итальянец является приоритетным вариантом туринского клуба на роль молодого голкипера команды. Сейчас основным вратарём «старой синьоры» является 32-летний Войцех Щесны.

Отметим, что в настоящий момент Карнесекки выступает за «Кремонезе» на правах аренды. В нынешнем сезоне итальянской Серии А футболист провёл шесть матчей, пропустив в них семь мячей и два раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Италии в 8 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Кремонезе Марко Карнесекки
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