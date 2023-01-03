Лука Пеллегрини может оказаться в «Лацио»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Лука Пеллегрини в скором времени может вернуться в Серию А. Левый защитник, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», готов прервать свою аренду во Франкфурте, так как у игрока сложились сложные отношения с главным тренером Оливером Глазнером.

Если верить журналисту Николо Скире, в приглашении Пеллегрини заинтересован римский «Лацио». Команда Маурицио Сарри хотела бы арендовать футболиста с последующим правом выкупа.

Напомним, 23-летний Пеллегрини ранее выступал в Серии А за другую римскую команду – «Рому», в составе которой провёл всего 6 матчей в чемпионате.