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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Трудный матч»

04 Января 2023 • 23:44 Комментировать
Кремонезе
0:1
Ювентус
окончен

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» взял три очка в игре с «Кремонезе», благодаря чему сохранил за собой третье место в турнирной таблице вне зависимости от результатов играющих сейчас конкурентов - в частности, миланского «Интера», который принимает «Наполи». Массимилиано Аллегри, наставник «Юве», прокомментировал итоги игры.

- Мы понимали, что матч будет сложным. «Кремонезе» применяет прессинг и  бегает а мы очень много ошибались, много технического брака. Но победа была красивой, мы оторвались от конкурентов и закрепились на третьем месте, это важно, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Кремонезе
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