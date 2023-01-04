Аллегри: «Трудный матч»

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» взял три очка в игре с «Кремонезе», благодаря чему сохранил за собой третье место в турнирной таблице вне зависимости от результатов играющих сейчас конкурентов - в частности, миланского «Интера», который принимает «Наполи». Массимилиано Аллегри, наставник «Юве», прокомментировал итоги игры.

- Мы понимали, что матч будет сложным. «Кремонезе» применяет прессинг и бегает а мы очень много ошибались, много технического брака. Но победа была красивой, мы оторвались от конкурентов и закрепились на третьем месте, это важно, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.