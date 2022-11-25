Милинкович-Савич не договорился с «Лацио» о продлении контракта

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич не готов продлить контракт со своим нынешним клубом.

Лидер сборной Сербии уже давно находится на карандаше у грандов европейского футбола, но «Лацио» пытается всеми силами удержать хавбека. По информации инсайдера Николо Скиры, руководство римлян пока не смогло убедить Милинковича-Савича продлить соглашение, истекающее через полтора года. Основным претендентом на 27-летнего футболиста остаётся «Ювентус», за последние месяцы несколько раз встречавшийся с его агентом.

В 20 матчах за «Лацио» в текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич стал автором пяти забитых мячей и семи результативных пасов.