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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» собирается продать Кина следующим летом

29 Декабря 2022 • 14:55 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Туринский «Ювентус» по-прежнему намерен избавиться от нападающего Мойзе Кина. По информации от ilbianconero, команда Массимилиано Аллегри рассчитывает продать форварда сборной Италии следующим летом.

Так как «старая синьора» не смогла договориться с «Эвертоном» о меньшей сумме выкупа, итальянская команда будет обязана приобрести Кина за 35 миллионов евро с учётом бонусов. Именно такая сумма была прописана в качестве опции выкупа в арендном соглашении.

Напомним, в нынешнем сезоне Кин отметился четырьмя голами в итальянской Серии А. Летом 2019 года «Ювентус» решил продать игрока в «Эвертон», но спустя два года Мойзе вернулся в Турин.

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Ювентус Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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