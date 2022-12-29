«Ювентус» собирается продать Кина следующим летом

Туринский «Ювентус» по-прежнему намерен избавиться от нападающего Мойзе Кина. По информации от ilbianconero, команда Массимилиано Аллегри рассчитывает продать форварда сборной Италии следующим летом.

Так как «старая синьора» не смогла договориться с «Эвертоном» о меньшей сумме выкупа, итальянская команда будет обязана приобрести Кина за 35 миллионов евро с учётом бонусов. Именно такая сумма была прописана в качестве опции выкупа в арендном соглашении.

Напомним, в нынешнем сезоне Кин отметился четырьмя голами в итальянской Серии А. Летом 2019 года «Ювентус» решил продать игрока в «Эвертон», но спустя два года Мойзе вернулся в Турин.