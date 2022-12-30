Аллегри: «Только Месси и Марадона смогли достичь уровня Пеле»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о величии Пеле, ушедшего из жизни 29 декабря.

«Король футбола» скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

«Меня всегда поражала лёгкость, с которой играл в футбол Пеле, – такая манера присуща только величайшим чемпионам. Только он, Марадона и Месси смогли достичь этого такого уровня. Я считаю Пеле символом всего футбола, эталонным футболистом», – приводит издание TMW слова итальянского рулевого.

Пеле забил более тысячи голов за карьеру, а также трижды выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии.