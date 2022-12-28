Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аллегри хочет усилить «Ювентус» игроком «МЮ»

28 Декабря 2022 • 16:17 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.15 X 3.60 2 1.87
31.12 15:30

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри нашёл усиление для своей команды в Английской премьер-лиге. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист хочет усилить правый фланг обороны команды защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом.

Тем не менее, сделку будет крайне сложно заключить. Португалец в данный момент счастлив на «Олд Траффорд» и не намерен никуда уходить. Недавно «Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления в контракте Далота и таким образом продлил пребывание игрока в команде до лета 2024 года. Даже несмотря на это, клуб хочет переподписать с Диогу соглашение, которое будет рассчитано на более длительный срок.

Ранее Далот играл в Серии А в составе «Милана» на правах аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Массимилиано Аллегри Диогу Далот Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в Макаллистере слухи
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн заплёл косички 3
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Бетинью отреагировал на ошибочное включение в заявку «Манчестер Юнайтед»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на хавбека «Интера»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг разочарован тем, что «МЮ» упустил трансфер Гакпо
16:28 · Англия. Премьер-лига
Личный тренер Риса Джеймса высказался о новой травме игрока
16:26 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перейти в «Коринтианс»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет усилить «Ювентус» игроком «МЮ»
16:10 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» не исключают, что помимо Гакпо в январе будет ещё один трансфер
15:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса, но «Челси» тоже в гонке
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски – о «Ювентусе»: «Думал, что нахожусь не в том месте»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «2022-й год был для меня тяжелейшим»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Я должен играть лучше»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Считаю Джеймса лучшим правым защитником в мире»
15:03 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Я перешёл в «Тоттенхэм», чтобы вернуться к нормальной жизни»
Все новости
Рекомендуем