Аллегри хочет усилить «Ювентус» игроком «МЮ»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри нашёл усиление для своей команды в Английской премьер-лиге. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист хочет усилить правый фланг обороны команды защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом.

Тем не менее, сделку будет крайне сложно заключить. Португалец в данный момент счастлив на «Олд Траффорд» и не намерен никуда уходить. Недавно «Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления в контракте Далота и таким образом продлил пребывание игрока в команде до лета 2024 года. Даже несмотря на это, клуб хочет переподписать с Диогу соглашение, которое будет рассчитано на более длительный срок.

Ранее Далот играл в Серии А в составе «Милана» на правах аренды.