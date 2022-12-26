Летом Зидан может стать тренером «Ювентуса»

Летом французский наставник Зинедин Зидан может стать тренером туринского «Ювентуса», это случится, если руководство клуба расстанется с Массимилиано Аллегри - несмотря на то, что в последнее время клуб вроде бы оправился от неудач и начал побеждать, подобная вероятность остается очень высокой.

Как сообщает juvenews.eu, болельщики «Ювентуса» мечтают о том, что клуб возглавит нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но Зидан также кажется привлекательным вариантом. В прошлом, как известно, французский футболист выступал за туринский клуб, отдав ему лучшие годы своей футбольной карьеры.