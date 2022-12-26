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Чемпионат Италии. Серия А

Летом Зидан может стать тренером «Ювентуса»

26 Декабря 2022 • 18:44 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Летом французский наставник Зинедин Зидан может стать тренером туринского «Ювентуса», это случится, если руководство клуба расстанется с Массимилиано Аллегри - несмотря на то, что в последнее время клуб вроде бы оправился от неудач и начал побеждать, подобная вероятность остается очень высокой.

Как сообщает juvenews.eu, болельщики «Ювентуса» мечтают о том, что клуб возглавит нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но Зидан также кажется привлекательным вариантом. В прошлом, как известно, французский футболист выступал за туринский клуб, отдав ему лучшие годы своей футбольной карьеры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зинедин Зидан
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