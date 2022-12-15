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Экс-игрок «Ювентуса»: «Клуб должен продлить контракт Рабио»

15 Декабря 2022 • 23:02 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
1 5.00 X 3.75 2 1.70
04.01 20:30

Бывший футболист «Ювентуса» Мохамед Сиссоко рассказал, что думает о ситуации с контрактом Адриена Рабио.

Французский полузащитник проводит впечатляющий сезон, но уже летом может покинуть Турин – соглашение истекает в июне 2023 года.

«Рабио очень важен для Аллегри, и я считаю, что лучше тратить средства на продление контрактов важных игроков, чем подписывать новых за огромные суммы. Рабио очень хорош и ещё довольно молод, некоторое время он не мог найти себя, но сейчас показывает свои лучшие качества. Это отличный игрок», – приводит Альфредо Педулла слова Мохамеда Сиссоко.

По слухам, Адриен Рабио намерен покинуть «Ювентус» свободным агентом по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мохамед Сиссоко Адриен Рабио
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