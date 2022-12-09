Де Лигт: «Хотел перейти в большой клуб – и сделал это»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт вновь не порадовал своим заявлением болельщиков «Ювентуса».

Нидерландского футболиста уже обвиняли в пренебрежительных высказываниях в адрес туринского клуба после перехода, и нечто подобное произошло снова: «Думаю, я сильно вырос с момента перехода в «Баварию», чему очень рад. Я хотел перейти в большой клуб прошлым летом – и я сделал это. Пока всё складывается хорошо, мне всё нравится», – цитирует издание TMW де Лигта.

Напомним, что 23-летний центрбек перебрался из «Ювентуса» в «Баварию» минувшим летом за 67 млн евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.