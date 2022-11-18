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Чемпионат Италии. Серия А

Погба назвал любимых полузащитников

18 Ноября 2022 • 20:28 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба назвал своих фаворитов среди игроков средней линии.

29-летний француз, считающийся одним из наиболее одарённых представителей поколения на своей позиции, выделил игроков разного времени, но с похожими функциями на поле: «Марко Верратти, Тони Кроос, Тьяго Алькантара, Андреа Пирло, Майкл Каррик, Пол Скоулз. Я предпочитаю полузащитников, подобных им», – цитирует Calciomercato футболиста.

Поль Погба пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки в «Ювентусе». По окончании прошлого сезона игрок покинул «Манчестер Юнайтед», где отыграл шесть лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пол Скоулз Тони Кроос Андреа Пирло Тьяго Алькантара Поль Погба Марко Верратти Майкл Каррик
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