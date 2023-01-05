Продлилась удивительная серия «Ювентуса» против «Кремонезе», начатая ещё в 1929 году

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» взял три очка в игре с «Кремонезе». Решающий гол туринцам удалось забить буквально на последних минутах игры, уже в компенсированное арбитром время. Гол Милика позволил «Ювентусу» продлить серию, которая началась аж в 1929 году. Именно тогда «Ювентус» в последний раз не забивал в матче с «Кремонезе» - это был самый первый их поединок.

После этого соперники сыграли между собой тринадцать матчей, вчерашний оказался четырнадцатым - и каждый раз «Ювентус» забивал хотя бы один гол за игру. Из прошедших четырнадцати матчей десять закончились победами туринцев, а четыре - вничью.